Дочь Федосеевой-Шукшиной рассказала о романе с известным актером

В этого артиста была влюблена половина России.

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга стала гостьей популярного шоу НТВ «Секрет на миллион». В интервью Лере Кудрявцевой женщина призналась, что у нее был роман с актером Александром Панкратовым-Черным.

«Мою маму он называл в шутку тещей. У нас был роман какое-то время, да, но потом он женился, у него родился сын, слава богу», — отметила Ольга.

Шукшина подчеркнула, что отношения с артистом ей напоминали «вечный праздник». Ведь в Александра была влюблена половина страны, и от этого было тяжело.

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