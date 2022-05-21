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Как выглядит дочь Марии Шукшиной, которая занимается бодибилдингом

Девушка изменилась и не в лучшую сторону.

Как выглядит дочь Марии Шукшиной, которая занимается бодибилдингом
Мария Шукшина. Фото: Global Look Press

Дочь Марии Шукшиной 34-летняя Анна Трегубенко благодаря генетике и активным занятиям спортом всегда была обладательницей стройной фигуры.

Однако в последние годы девушку привлек бодибилдинг. Аня накачала мышцы и, как заметила Лера Кудрявцева в шоу «Секрет на миллион», заметно изменилась.

«У тебя даже голос стал грубее», — сказала Кудрявцева.

«Я ногами по 400 килограмм выжимаю, на голос это тоже влияет», — удивила девушка.

Анна Трегубенко. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»
Анна Трегубенко. Фото: кадр из шоу «Секрет на миллион»

Анна сейчас носит пятидесятый размер одежды. Мама и бабушка ее увлечение не одобряют, ведь оно сказалось на ее фигуре.

«Я работаю сейчас в этой сфере, зарплата маленькая, но я сдаю квартиру», — сказала Анна.

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