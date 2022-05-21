Как выглядит квартира в Москве, которая рассорила всю семью Шукшиных

Это четырехкомнатная недвижимость почти в центре столицы.

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина владеет на данный момент 100-метровой квартирой в Новой Москве. Артистка сделала хороший ремонт и живет там вместе с младшей дочерью Ольгой.

Но у семьи также имеется более дорогостоящая четырехкомнатная недвижимость в исторической части столицы. Собственниками квадратных метров являются Ольга Шукшина и дочь Марии Шукшиной Анна.

«Мы предлагали Ане отказаться от своей доли в столице, и мы бы ей отдали квартиру в Новой Москве. Она сначала сказала, что согласна, а потом в последний момент отказалась. Но Аня по-прежнему там хозяйничает, — рассказала Ольга Шукшина в шоу «Секрет на миллион».

Напомним, изначально квартирой в центре владела Лидия вместе с дочерью Ольгой. Потом Федосеева-Шукшина переписала свою долю на старшую дочь Марию, а та передала ее дочери Анне. Та с семьей туда переехала жить.

В отместку, младшая дочь Лидии Ольга заселила в квартиру своего сына Василия, который приводил друзей и не помогал бабушке.

В итоге муж Анны Шукшиной подрался с Васей. И из-за квартирных споров семья враждует и не общается.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.