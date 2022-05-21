«До неприличия идеальна»: Ирина Дубцова в белоснежном купальнике сразила постройневшей фигурой

Ирина Дубцова является популярной исполнительницей. Она прославилась, когда пришла на «Фабрику звезд». Теперь артистка не только поет, но и пишет песни.

Она признавалась, что ее треки стоят очень дорого, но коллеги знаю, что получат качественную музыку, поэтому готовы стоять в очереди к ней. Ирина так хорошо зарабатывает, что у нее повышенные требования к жениху. У нее уже есть сын Артем от экс-мужа Романа Черницына.

Недавно Ирина отправилась в отпуск. Она снова проводит время на Мальдивах. Певица похудела за последние два года. Она взяла с собой чемодан с нарядами. Если на днях артистка щегольнула в струящемся платье с принтом.

А теперь она похвасталась фигурой, надев белый купальник и тунику в пол. Ее пляжный образ дополнила шляпа с широкими полями. Она обнажила стройные ноги и подчеркнула изящные формы.

«Я 17 лет выбираю Мальдивы для отдыха. В любое время года здесь настоящее лето, теплый океан и размеренный ритм жизни. Что еще нужно для счастья?» — написала звезда.

Дубцова покрасовалась на пляже с пальмами. Многие поклонники были восхищены тем, как выглядит артистка в 40 лет. «Какая красивая», «До неприличия идеальна», «Ну какая идеальная», «Запредельно красивая», «Шляпа роскошная», «Фигурка хороша», «Какие краски океана обалденные», «Очень стильно! А эти ноги сведут с ума любого», — прокомментировали кадры подписчики.

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