Куча квартир: дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной оказалась тайной миллионершей

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга рассказала в шоу «Секрет на миллион», что обладает хозяйской жилкой. Женщина является обладательницей большого количества квартир.

«В Москве у нас квартира, мы в ней с самого детства живем. Две квартиры в Подмосковье, одна в Египте, гараж в Москве. И три года назад я вложила деньги в еще одну квартиру в Московской области», — отметила Ольга.

Шукшина уверена, что лучше всего вкладывать деньги именно в недвижимость, так как она всегда только дорожает.

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