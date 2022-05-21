Сестра Федосеевой-Шукшиной: «Я знаю, зачем Алибасову был нужен этот брак!»

Двоюродная сестра Лидии Федосеевой-Шукшиной Татьяна Федосеева заявила в шоу «Секрет на миллион» о том, что Бари Алибасов женился на ее родственнице исключительно в корыстных побуждениях.

«Подготовка к свадьбе была очень серьезная. На три дня они приехали ко мне на дачу, и мы это обсуждали. Но я знаю, зачем ему это все! Корысть! Когда ушла квартира, то все и подтвердилось. Также он много денег заработал на этой истории, ему все было выгодно», — отметила женщина.

Напомним, Федосеева-Шукшина переписала на мужа квартиру в Москве, а тот переоформил недвижимость на своего представителя. Актрисе пришлось долго судиться за возвращение апартаментов.

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