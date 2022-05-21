«Никакой катастрофы не было!»: певица из ансамбля «Сестры Федоровы» нашлась в Израиле незадолго до смерти

Андрей Малахов взял интервью у Анастасии Федоровой. А в апреле этого года ее не стало.

Женский вокальный ансамбль «Сестры Федоровы» был создан в 40-х годах. В нем состояли сестры: Екатерина, Нина, Нинель, и Анастасия Федоровы.

Позже к ним присоединилась еще одна сестра Галина. Они были популярнм исполнительницами народных песен. Их вокал звучал в кино. Работницы кировского завода с большим успехом гастролировали и пели на международных фестивалях.

В своих песнях они рассказывали о том, что было близко им самим — о родной деревне, женской доле и любви. Одной из самых их известных работ стала картина «Сельский врач», где квартет исполнил свадебную песню для молодых.

В 1961 году они даже посетили главный праздник «Голубой огонек». Но неожиданно коллектив пропал. О них не говорили ни на телевидении, ни в газетах. А народная молва разнесла по всему союзу страшную весть: Якобы 1972 году сестры Федоровы погибли в авиакатастрофе.

Но спустя год одна из сестер нашлась. В передаче «Привет, Андрей!» были показаны кадры из Израиля. Там последние годы жизни прожила Анастасия. Она умерла в апреле этого года, но успела дать интервью ранее, которое стало последним.

«Никогда никакой катастрофы не было! Мы никуда никогда не попадали. Это все неправда! Одна сестричка в Германии. Вот наверное поэтому и пошли такие слухи, когда она уехала в Германию. Считалось позором. После этого нас больше не будут нигде показывать. По зрителю, конечно, скучаю. Иногда я засыпаю и вижу сон, что будто бы мы на сцене стоим. Они смотрят на нас аплодируют, а потом все раз и пропало.

Нам многие завидовали. Зачем? Мы простые люди из рабочей семьи. Ну завоевали славу. И что в этом плохого?» — делилась артистка.

Анастасия была последней из сестер Федоровых. Теперь из коллектива уже никого нет в живых.

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