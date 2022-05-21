Стало известно, как на самом деле Мария Шукшина отреагировала на брак мамы с Бари Алибасовым

В ноябре 2018 года страну потрясла новость о внезапной свадьбе Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Тогда поклонники были крайне удивлены, ведь многие даже не догадывались о романе звезд. Однако брак молодоженов долго не продлился. В сентябре 2021 года они развелись.

Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной Ольга в шоу «Секрет на миллион» рассказала, что ждала какой-либо реакции на все происходящее от своей сестры Марии.

«Но Маша повела себя в данном случае, что ее хата с краю», — пожаловалась Ольга. — Конечно, эта история нас не сблизила».

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