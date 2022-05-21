Доходы звезд: Собчак заработала за год 300 миллионов рублей, а Богомолов — в 20 раз меньше

Департамент культуры Москвы опубликовал сведения о доходах и имуществе за 2021 год руководителей театров, музеев и других заведений.

Ксения Собчак в одном интервью призналась, что теперь должна отчитывался, сколько заработала денег, так как стала женой режиссера и руководителя Театре на Бронной Константина Богомолова.

Она не скрывает, что давно заработала целое состояние. Теперь блондинка даже миллион долларов не считает большими деньгами. Она часто путешествует. В январе звезда каталась на лыжах в Куршевеле и ездила в Аргентину. А недавно она была в командировке в Израиле и на Кипре.

Как оказалось, Ксения может позволить себе жить на широкую ногу.По некоторым данным, она продает рекламу в своем телеграм-канале за 900 тысяч рублей. А Департамент культуры Москвы опубликовал сведения о доходах и имуществе за 2021 год руководителей театров, музеев и других заведений в Москве, а также оркестров.

Самый высокий доход среди музыкантов оказался у народной артиста СССР Владимира Спивакова — 160 миллионов рублей. А вот его жена Сати Спиваковой заработала на 12 миллионов рублей больше. Второе место занял саксофонист Игорь Бутман — 96 миллионов рублей. А на третьем месте оказалась Надежда Бабкина, которая за год заработала 71 миллион рублей.

Среди театральных деятелей одним из самых успешных стал Олег Меньшиков. Он, как и художник Зураб Церетелли, за год сколотил почти 50 миллионов рублей.

А вот совокупный семейный доход оказался наиболее крупным у такой пары, как Константин Богомолов и Ксения Собчак. Режиссер заработал чуть меньше 15 миллионов рублей, а вот его жена может похвастаться годовым заработком в почти 300 миллионов рублей.

Это те деньги, которые они получают за концертную деятельность, продажи картин, игру на сцене, постановки спектаклей, съемки в кино, отмечает издание «Комсомольская правда».

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