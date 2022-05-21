«Просто будь здорова!»: Лера Кудрявцева трогательно поздравила свою маму с юбилеем

Лера Кудрявцева является известной телеведущей. Она много лет ведет шоу «Секрет на миллион». Также зрители привыкли видеть ее в роли ведущей «Новой волны» и «Песни года». Она не скрывает, что работа отнимает много времени.

Но Лера всегда старается отдыхать с родными. Недавно она провела отпуск в Турции с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. А в конце мая у нее начала череда праздников.

19 мая Кудрявцева отпраздновала свой день рождения. Ей исполнился 51 года. Она не стала устраивать вечеринку, отметив это событие с коллегами и Сергеем Лазаревым. А на следующий день телеведущая поздравила внука Льва с четырехлетием.

И вот 21 мая настал день рождения ее мамы Александры Ивановны. Она поделилась ее архивным фото с моложавой мамой и посвятила несколько теплых слов.

«Мамулечка, моя дорогая и любимая! Я поздравляют тебя с твоим юбилеем. Пожалуйста, просто будь здорова! А все остальное мы с Оксаной ( сестра Леры, — Прим. ред.) для тебя сделаем», — сказала звезда.

«Мама! Мамуля! Родная моя! С юбилеем тебя! С днем рождения! Спасибо за жизнь , спасибо вселенной за то, что именно ты моя мама. Люблю тебя от земли до неба, будь просто здорова и живи долго и счастливо. Я целую твои руки и кланяюсь до земли. Люблю тебя родная моя. С юбилеем! Прими поздравления от моих друзей и коллег! Ура», — добавила она.

Такж для мамы Кудрявцевой видео с поздравлениями сняли звезды от Ксении Собчак и Сергея Лазарева до Лолиты Милявской. Поклонники восхитились тем, как выглядит 80-летняя родительница телеведущей. Многие присоединились к теплым словам.

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