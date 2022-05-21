Вечер с сыном: Нетребко в платье-рубашке с эффектом стройности устроила пикник на террасе в Вене

Оперная дива проводит время у себя дома перед концертами в Париже. Она поделилась личными кадрами.

Анна Нетребко является известной певицей. Он уже много лет вступает на сцене. Ее концертов ждут в разных уголках мира. Артистка обычно находится на гастролях, но в этом году ей пришлось сделать перерыв.

Из-за ситуации на Украине она не смогла выступать в некоторых театрах в Европе. Но звезда отдохнула в Египте, а также смогла съездить в Нью-Йорк, где у нее есть квартира.

Однако Анна объявила, что возвращается на сцену. Она уже давала концерты в Монако. А теперь ее ждут в Париже и Милане. Однако певица сделала перерыв, чтобы провести несколько дней дома.

Накануне она поделилась кадрами с репетиции. Артистка подбирает новый репертуар. Но она также уделяет время сыну Тьяго. Нетребко устроила пикник на террасе дома, в котором находится ее квартира в Вене.

Оперная дива покрасовалась в платье-рубашке в полоску с поясом. Наряд скрыл ее изъяны фигур и подчеркнул стройные ноги. К слову, эксперт в области моды Эвелина Хромченко отмечала, что принт с вертикальной полоской визуально стройнит. Звезда предпочла распустить кудрявые локоны. С ней веселился сын, которому 13 лет.

Поклонники заметили, что певица постройнела. Многие написали ей теплые слова. «Какая красивая», «Ну просто радость для глаз», «Как в все успеваете?», «Как вырос Тьяго! Просто богатырь», «У вас всегда вечера наполнены добротой и любовь», «Классно», «Аннушка, в прям глоток свежего воздуха для нас», — прокомментировали пост подписчики.

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