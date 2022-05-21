«Не сидела у кормушки, как Галкин, Пугачева»: Цыганова заявила, что не является кремлевской певицей

По словам исполнительницы, у нее один паспорт.

Певица Вика Цыганова заявила, что у нее один паспорт. Она не видит себя без России и нашего народа.

По словам Вики Цыгановой, жить ради колбасы, денег и пальм она не собирается. Из России она может уехать не больше, чем на десять дней. Затем ее тянет обратно на родину, сообщает «Комсомольская правда».

«Да, я никогда не была кремлевской певицей и не сидела у кормушки федеральных каналов, где сидел Галкин, Пугачева и многие другие. У меня другие ценности, православные. И это не про то, что надо ходить в косынке и длинной юбке. Нет. Это разговор о совести и о душе». Вика Цыганова

Напомним, что Вика Цыганова — известная певица и композитор. Она много лет замужем за продюсером Вадимом Цыгановым.

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