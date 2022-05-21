«Я бы на концерт Киркорова никогда не пошла»: Цыганова негативно высказалась о поп-короле

По словам певицы, сатанизм стал в последнее время новой религией.

Певица Вика Цыганова заявила, что сатанизм в последнее время стал новой религией в России. Такие мысли у нее пришли в голову после концерта Филиппа Киркорова и его плясок на кресте.

«Я бы на концерт Киркорова никогда не пошла. Но я согласна с мнением священников, что люди, увидев этот номер, должны были встать и выйти из зала. Жизнь — это не шоу! И не нужно расшатывать наш внутренний стержень». Вика Цыганова

Как отметила Цыганова, к подобным шоу не должно быть толерантного отношения. По ее словам, ничто так не сближает людей, как их пороки. На этом, по ее мнению, легко зарабатывать. Однако подобное может привести к самым непредсказуемым последствиям, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что номер с плясками на кресте Филиппа Киркорова вызвал широкий общественный резонанс. Позже поп-король принес официальные извинения.

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