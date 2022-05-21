«Все одним миром мазаны»: Шаляпин раскритиковал создание Российской музыкальной ассоциации

По словам певца, он не верит ни одному слову своих коллег.

Музыкант Прохор Шаляпин в «Телеграм» негативно отозвался об идее создания Российской музыкальной ассоциации.

По его словам, мысли о культуре прозвучали правильные, вот только звездам у него никакой веры нет. Как заметил Шаляпин, некоторые сейчас пытаются сделать хорошую мину при плохой игре. Он не понимает, где они были раньше – такие разумные и справедливые.

«А раньше они и сами с удовольствием и за хорошие деньги уничтожали эту самую отечественную эстраду и топтали эту самую культуру. Ломились на то же «Евровидение» и перекрывали дорогу молодым. Все они одним миром мазаны. Я лично не верю сейчас ни одному из них. Это старье ничего на самом деле не изменит. Это все громкие слова». Прохор Шаляпин

Напомним, что недавно некоторые российские звезды, среди которых были Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Александр Маршал, создали патриотическую Российскую музыкальную ассоциацию.

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