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«Казахи, я вас люблю!»: Даня Милохин принес извинения жителям страны за свои неудачные шутки

Ранее тиктокер негативно отозвался о местных музыкантах в ролике-акции.

«Казахи, я вас люблю!»: Даня Милохин принес извинения жителям страны за свои неудачные шутки
Даня Милохин. Фото: Global Look Press

Тиктокер Даня Милохин в соцсетях принес извинения жителям Казахстана после не самых удачных шуточек о местных музыкантах.

«Казахи, я вас люблю!»

Даня Милохин

Принесла извинения жителям соседней страны и подруга Дани Милохина Анна Покров.

Ранее Даня Милохин и Анна Покров раскритиковали местных музыкантов в своем ролике-акции. После этого местные жители попросили их покинуть страну, сообщает телеграм-канал «Только никому».

Напомним, что некоторые российские тиктокеры перебрались в последние месяцы в Казахстан. Эта соцсеть не работает на территории России. Даня Милохин и другие пытаются освоить соседний рынок.

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Анна ПокровДаня МилохинКазахстан