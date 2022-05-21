«Казахи, я вас люблю!»: Даня Милохин принес извинения жителям страны за свои неудачные шутки

Тиктокер Даня Милохин в соцсетях принес извинения жителям Казахстана после не самых удачных шуточек о местных музыкантах.
«Казахи, я вас люблю!»
Принесла извинения жителям соседней страны и подруга Дани Милохина Анна Покров.
Ранее Даня Милохин и Анна Покров раскритиковали местных музыкантов в своем ролике-акции. После этого местные жители попросили их покинуть страну, сообщает телеграм-канал «Только никому».
Напомним, что некоторые российские тиктокеры перебрались в последние месяцы в Казахстан. Эта соцсеть не работает на территории России. Даня Милохин и другие пытаются освоить соседний рынок.
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