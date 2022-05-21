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Тина Канделаки удостоила Екатеринбург сравнением с Миланом и Парижем

По словам телеведущей, в столице Среднего Урала очень красиво.

Тина Канделаки удостоила Екатеринбург сравнением с Миланом и Парижем
Тина Канделаки. Фото: Global Look Press

Популярная телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки в соцсетях поразилась красоте столицы Среднего Урала – Екатеринбургу во время посещения города.

Владимир Соловьев
Владимир Соловьев. Фото: Global Look Press

По ее словам, мегаполис ей чем-то напоминает Милан и Париж. Звезда отметила безупречное качество сервиса в столице Среднего Урала. Ей очень понравилось в одном из городских отелей.

Также Тина Канделаки посетила офис популярной екатеринбургской компании. «Подождите, кризис же. Как вы можете расти? У вас прямо Версаль, очень красиво», — заметила телеведущая.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Эти его слова вызвали в городе широкий общественный резонанс.

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Владимир СоловьевЕкатеринбургМиланПарижТина Канделаки