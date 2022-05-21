«Если вспоминать творчество Аллы Борисовны, она что — Родину славила?»: Цыганова — о Пугачевой

По словам певицы, Примадонна в последнее время уже не работала, а выступала на корпоративах за безумные деньги.

Певица Вика Цыганова заявила, что все российские попсовые артисты – пустые люди. По ее мнению, они никогда по-настоящему не любили ни Родину, ни свой народ.

По словам Вики Цыгановой, звезды просто в России зарабатывали деньги. Как заметила исполнительница, та же Алла Пугачева уже толком и не выступала. Пела только на корпоративах за безумные деньги, сообщает «Комсомольская правда».

«Если вспоминать творчество Аллы Борисовны, она что, когда-то Родину славила? Она пела о себе, о своих романах, вот и все. Я вот общалась с детьми, которые поют народные песни — и у меня, как у русского человека, в такие моменты душа ликует, я вижу свет. А в случае с нашими артистами все было кривляние. Просто очень профессиональное и за очень большие деньги». Вика Цыганова

Напомним, что Алла Пугачева вместе со своим мужем Максимом Галкиным уже почти три месяца находится в Израиле. В родной стране раньше осени она не появится.