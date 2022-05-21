Спиваков, Бутман, Бабкина: названы самые богатые деятели культуры России

Департамент культуры Москвы опубликовал данные о доходах и имуществе различных российских деятелей культуры. Среди лидеров очень известные личности.

Возглавил рейтинг, став самым богатым, президент Московского международного дома музыки, дирижер Владимир Спиваков. Его доход составил 158,3 миллиона рублей.

На втором месте — худрук «Московского джазового оркестра под управлением И. Бутмана» Игорь Бутман — 96 миллионов рублей. Замыкает тройку художественный руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина. За 2021 год она заработала 71,49 миллионов рублей.

Сразу стоит отметить, что это не зарплаты деятелей культуры. Это их совокупный доход от концертной деятельности, игре на сцене, постановок спектаклей, авторских отчислений и прочего. Проще говоря, все задекларированные денежные поступления за прошлый год, сообщает «Комсомольская правда».

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