«Я узнал обо всех счетах от Набиуллиной»: Цивин в суде откровенно поиздевался над вдовой Баталова

Адвокат Михаил Цивин во время судебного заседания по делу о мошенничестве откровенно ерничал в адрес вдовы актера Алексея Баталова Гитаны Леонтенко. В итоге пенсионерке стало плохо.

«Я понимаю, вы мне никаких поручений по поводу финансов семьи не давали. Я узнал обо всех ваших счетах от Набиуллиной. Она мне сама лично сказала. Но вы в курсе, что до моего вмешательства Мария Алексеевна получала пенсионных и других платежей по 92 тысячи рублей в месяц?» Михаил Цивин

Как отметил Цивин, после того, как Мария Баталова вступила в наследство ее финансовое положение пошатнулось. В частности, она не получает денег от союза правообладателей, где председателем является режиссер Никита Михалков, сообщает МК.ru.

Напомним, что Михаил Цивин и его жена актриса Наталья Дрожжина обвиняются в мошенничестве с имуществом и деньгами семьи Алексея Баталова. Если их вина будет доказана, то им светит реальный уголовный срок.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.