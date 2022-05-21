«Хамство никто не будет терпеть»: эксперт Манукян объяснил странные высказывания Шевчука в Уфе

По словам блогера, музыкант не совсем понял, что вокруг происходит.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян заявил, что высказывания лидера группы ДДТ Юрия Шевчука противоречат закону, поэтому певцу вряд ли удастся избежать наказания.

По словам Манукяна, Шевчук не совсем понимает, что вокруг него происходит. Он призвал музыканта соблюдать законодательство России. При этом Манукян подчеркнул, что закон един для всех, сообщает МК.ru.

«Я понимаю, что раньше селебрити себя считали выше всех и искренне полагали, что им будет все сходить с рук. Сегодня – так не получится. Сейчас им четко дают понять, что хамство никто не будет терпеть». Вадим Манукян

Ранее Юрий Шевчук на концерте в Уфе позволил себе ряд негативных высказываний по ситуации на Украине. Позже на него был составлен протокол. Давать какие-то подробные пояснения певец отказался.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.