Адвокат Мамаева раскрыл сумму алиментов, которую футболист был готов платить бывшей жене

По словам Евгении Векиной, она и ее подопечный неоднократно предлагали Алане Мамаевой подписать мировое соглашение.

Адвокат футболиста Павла Мамаева Евгения Векина заявила, что ее подопечный неоднократно предлагал подписать мировое соглашение своей бывшей жене Алане, но модель наотрез отказалась.

«Она предъявила Павлу Мамаеву встречный иск. Отмечу, что ей предлагались стабильные ежемесячные выплаты в размере 300 тысяч рублей на содержание несовершеннолетней общей дочери». Евгения Векина

Как отметила Евгения Векина, Алана Мамаева хочет получить в свою собственность два автомобиля футболиста — Bentley и Range Rover. При этом юрист высказала свое недоумение, зачем Мамаевой сразу две машины. Не ясно, как она собралась возить двух детей одновременно на разных автомобилях, сообщает МК.ru.

Напомним, что у Павла и Аланы Мамаевых только один общий ребенок – дочка. Ребенка от первого брака Аланы Павел никогда не усыновлял.

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