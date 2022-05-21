«Они расстались полтора года назад»: Краймбрери заступилась за Манукяна из-за слов о Бузовой

Как отметила певица, блогера несправедливо все только и называют как бывшим певицы.

Певица Мари Краймбрери заявила, что журналисты часто негативно и несправедливо отзываются о блогере Давиде Манукяне, хотя он того не заслуживает.

«Бедного Даву, кроме как бывшим Бузовой, не называли еще ни разу с того момента, как они разошлись. А они расстались полтора года назад. Если когда-нибудь это прекратится в прессе… А так я этого не вынесу». Мари Краймбрери

Как отметила Мари Краймбрери, журналистам нужно поберечь исполнительницу и ее нервную систему. Она хочет говорить исключительно о музыке. Она не желает заходить в Интернет и читать, что она чья-то бывшая, сообщает popcake.tv.

Напомним, что Мари Краймбрери и Давид Манукян перестали не так давно скрывать свои отношения. Недавно пару видели на отдыхе за границей.

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