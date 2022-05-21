Михалков назвал Галкина и Пугачеву «убежавшими родственниками» Киркорова

Режиссер в пух и прах разнес поп-короля отечественной эстрады за поездку на «Евровидение».

Режиссер Никита Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» в пух и прах раскритиковал поп-короля отечественной эстрады Филиппа Киркорова за поездку на «Евровидение».

Он вспомнил, как недавно Филипп Киркоров рьяно защищал на видео своих друзей телеведущего Максима Галкина и певицу Аллу Пугачеву после откровений телеведущей Маргариты Симоньян.

«Господин Киркоров Филипп Бедросович. Празднует свое 55-летие. Поет песню «Мария Магдалена», топчась на святыне христианской, на кресте. Потом очень страстно защищает убежавших родственников. А после этого господин Киркоров едет как специальный гость в Турин на «Евровидение», куда, кстати говоря, нашу страну не пускают. И там, конечно же, побеждает украинская группа. Мало того, они выступают с абсолютно политическим заявлением относительно узников «Азовстали», что запрещено по правилам «Евровидения». И это выступление называется гуманитарной акцией». Никита Михалков

Напомним, что поездка Филиппа Киркорова на «Евровидение» вызвала широкий общественный резонанс. Многие в России не поняли, зачем поп-король отправился в Турин, куда нашу страну не пустили.

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