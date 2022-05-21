«Есть люди, которые исповедуют другие религии»: Михалков призвал изменить вид Ордена Мужества

Как отметил режиссер, не всем по душе Георгиевский крест.

Режиссер Никита Михалков в эфире программы «Бесогон ТВ» призвал изменить вид для некоторых национальностей в России Ордена Мужества.

«Орден Мужества выглядит как Георгиевский крест, но у нас есть люди, которые исповедуют другие религии: ислам, буддизм и так далее. Мне кажется, был бы смысл для этих людей, для которых крест не является таким сакральным знаком как для православного христианина, сделать такие Ордена Мужества, абсолютно с теми же привилегиями и правами, но образ которых был бы близок этим людям». Никита Михалков

Как отметил Михалков, тогда эти люди будут с гордостью носить на груди эту награду.

«Убежден, что эта награда для них будет иметь еще больший смысл», — заявил Никита Михалков.

Напомним, что Орден Мужества – государственная российская награда. Она учреждена президентом России Борисом Ельциным в 1994 году.

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