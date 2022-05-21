«Хороша, Наташа!»: Королева в «стеклянном» мини-платье похвасталась «сдобными» прелестями

Несколько месяцев Наташа Королева игнорировала соцсети. Фанаты посчитали, что таким образом их любимица устроила себе ныне популярный детокс. К их счастью, накануне исполнительница «Желтых тюльпанов» вновь вернулась к виртуальной жизни.

Днем ранее Наталья опубликовала в своей соцсети детское фото, упомянув, что когда-то была пионером. А теперь напомнила, что проект «Две звезды. Отцы и дети» возвращается в эфир Первого канала.

На кадрах Королева блистала в эффектном «стеклянном» мини-платье, которое подчеркнуло все ее прелести.

«Хороша, Наташа! Красотка! Классная!» — писали пользователи Сети.

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Напомним, ранее стало известно, что в ближайшее время Наташа Королева предстанет в суде. Там вновь будут рассматривать вопрос ее владения недвижимостью в центре Москвы.

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