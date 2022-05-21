Бывший жених Анастасии Волочковой банщик Сергей Кузнецов закрутил новый роман

Бывший возлюбленный и потенциальный жених балерины Анастасии Волочковой руководитель банного комплекса Сергей Кузнецов закрутил новый роман. В соцсетях он показал со спины некую блондинку, которая, надо признать, сильно похожа на танцовщицу.

В комментариях пользователи стали гадать, с кем сейчас встречается Сергей Кузнецов. Однако банщик промолчал. Имя новой возлюбленной он пока держит в секрете.

Напомним, что сама Анастасия Волочкова уехала отдыхать в Турцию где весело проводит время со своими друзьями. Причем там у нее появился загадочный ухажер.

Заметим, что по одним данным новый фаворит Анастасии Волочковой обычный таксист. Впрочем, танцовщица предпочитает не отвечать завистникам и сплетникам.

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