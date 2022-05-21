«Снова встретила Прилучного на пляже»: Брутян нежно прильнула к возлюбленному на отдыхе

На днях Павел Прилучный изрядно удивил фанатов. Актер опубликовал совместное фото с Зепюр Брутян из самолета. Парочка отправилась отдыхать в теплые края.

А накануне выяснилось, что актриса армянского происхождения — не просто увлечение главного «мажор» страны. Павел вновь связал себя узами брака. В Сети появились подтверждающие документы. Расписались актеры 12 мая, Зепюр взяла фамилию мужа.

В своей соцсети актриса поделилась свежим снимком с отдыха. На фото она нежно прильнула к Прилучному.

«Снова встретила Прилучного на пляже, представляете?» — подписала фото Зепюр.

Фанаты засыпали пару комплиментами.

«Вы ему подходите! Ура, красивая пара! Какие вы счастливые! Хорошего вам отдыха!» — писали пользователи Сети.

Напомним, накануне бывшая пассия Павла Прилучного актриса Мирослава Карпович впервые прервала молчание после слухов о свадьбе «мажора».

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