«Русские никого не интересуют»: Гребенщиков назвал соотечественников «психически больными»

Как отметил музыкант, он нигде в мире не видел агрессивного отношения к россиянам.

Певец Борис Гребенщиков в интервью израильскому 9 каналу негативно высказался о россиянах.

«Я большую часть жизни живу в Англии. В Индии, в Америке, во Франции – где угодно. Я никогда не встречал агрессивного отношения к русским. Более того, русские никого не интересуют. Ну есть вы и хорошо». Борис Гребенщиков

Как отметил Гребенщиков, русских все знают благодаря водке, икре, балету и на этом в общем-то все. «А вот про медведей как-то уже все забыли. Хотя у меня был друг, у которого медведь бы привязан на участке. Умалишенные люди. Они психически больные», — заявил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Борис Гребенщиков давно уехал жить в Великобританию. Он не раз негативно отзывался о своих соотечественниках.

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