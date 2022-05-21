«В Грузии стукачей не считают за людей»: Отар Кушанашвили заступился за Юрия Шевчука

Как отметил телеведущий, его в первую очередь интересует личность доносчика.

Телеведущий Отар Кушанашвили в «Телеграм» назвал безобразным инцидент с музыкантом и лидером популярной рок-группы ДДТ Юрием Шевчуком в Уфе.

По его словам, такие случаи оскверняют элементарные представления о морали. При этом Кушанашвили заметил, что его больше занимают даже не силовики, пришедшие за кулисы, а доносчик.

«Передайте ему, что в Грузии стукачей не считают за людей. Нигде не считают, но в Кутаиси (нецензурное слово) до состояния «погляди, он мутировал в жабу». Отар Кушанашвили

Напомним, что на концерте в Уфе Юрий Шевчук позволил себе со сцены несколько противоречивых заявлений. После выступления на него был составлен протокол. От дачи показаний музыкант отказался.

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