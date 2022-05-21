Эти ноги выиграли Олимпиаду: Алина Загитова распахнула длинное платье, показав красивую фигуру

Фигуристка Алина Загитова стала олимпийской чемпионкой в 15 лет. Она выиграла в Пхенчхане «золото» в индивидуальных стартах, опередив Евгению Медведеву. Сейчас она поставила карьеру на паузу и занимается карьерой на телевидении. Так что в отпуске на Мальдивах Загитова отдыхала, скорее, по традиции, а не от усталости в конце сезона.

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С Мальдив «красная балерина» фигурного катания привезла множество ярких впечатлений и эмоций, а также кучу красивых фотографий на память. Сейчас красотка отдыхает уже в Дубае, но мыслями еще на райском острове. И поделилась фотографией с белоснежного пляжа.

Загитова позировала на мальдивском пляже в голубом платье с мелким горошком. Ветер растрепал не только волосы девушки, но и распахнул юбку, из- под которой показались красивые стройные ноги фигуристки.

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