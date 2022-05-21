«Финита ля комедия»: Кормухина высказалась в адрес Зеленского

Певица Ольга Кормухина отправилась во Владивосток. Она примет участие в концерте, приуроченном к годовщине Тихоокеанского флота.

Между тем, певица отреагировала на новость Министерства обороны РФ о том, что территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе полностью освобождена. В своем телеграм-канале она обратилась к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

«Да, Вова, финита ля комедия! А как ты хотел? Это не кино! Назад не отмотаешь! А ты решил всех перехитрить, и из клоунов — в президенты! А теперь ни клоуна, ни пиризидента. Думай, Вова, думай!» — высказалась Кормухина.

Напомним, ранее Ольга Кормухина высказывалась в адрес звезд, покинувших Россию. А на днях она вернулась из Донбасса, где российские звезды давали концерт в поддержку жителей ЛНР и ДНР.

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