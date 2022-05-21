Будни грузчицы: потерявшая звездный лоск Брежнева показала себя и свои рабочие инструменты

Певица трудится в центре помощи беженцам в Польше.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева объявилась в Польше. Звезда пришла работать в центр сбора помощи для украинцев в Любляне и каждый день хвастается этим.

На складе Брежневой приходится разгружать фуры, распаковывать и комплектовать грузы и упаковывать гуманитарную помощь. Ради этой работы певица переоделась в спецодежду, надела яркий жилет и убрала волосы, которыми раньше щеголяла в сцене.

Теперь вместо микрофона и наушников у нее инструментами служат канцелярский нож, скотч и прорезиненные перчатки. Своими орудиями труда звезда, потерявшая былой звездный лоск, похвалилась в микроблоге.

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