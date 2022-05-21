«Во внутрицеховых объединениях нет смысла»: Шахиди не поддержал творческие союзы артистов

Как отметил концертный директор, в таких ассоциациях процветают грязные игры и коррупция.

Концертный директор Табриз Шахиди в «Телеграм» заявил, что никогда не вступит в творческие союзы или ассоциации артистов, музыкантов, продюсеров или промоутеров.

«К сожалению, во внутрицеховых объединениях нет смысла и в них никогда не было человеческих отношений. Потому что любое подобное собрание подразумевает иерархию и странные обязательства. Вот тут и начинаются грязные игры и коррупция». Табриз Шахиди

Как отметил Шахиди, эту часть совковой ментальности в россиянах не истребить. По его словам, все участники подобных объединений, если уж они созданы, должны иметь равные права, а решения приниматься абсолютным большинством или тайным голосованием. Но он не верит, что такое возможно.

Напомним, что недавно некоторые российские звезды, среди которых были Николай Басков, Григорий Лепс, Лариса Долина, Надежда Бабкина, Александр Маршал, создали патриотическую Российскую музыкальную ассоциацию.

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