Зато в шляпке: Карпович разделась до чулок на фоне слухов о свадьбе Прилучного

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович встречалась с актером Павлом Прилучным почти два года. За это время они никак не прокомментировали свои отношения, а в начале 2022 года расстались. Сейчас экс-пара «общается» в Сети – подписчики видят, как они ставят лайки друг другу.

А накануне прошли слухи, что Прилучный женился. Он сейчас отдыхает с красавицей-актрисой Зепюр Брутян, поклонники уже успели оценить красивую пару в соцсетях. На фоне сих новостей Карпович разделась до чулок, устроив красивую фотосессию для развлечения (или отвлечения?).

Мирослава показала кадры со съемок. Она позировала себе в чулках-сетке, которые надело под купальник, а на плечи накинула длинный кардиган. Не забыла она и про головной убор – берет из кожи дополнил ее необычный образ.

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