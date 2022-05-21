«Присылал цветы, браслетики»: МакSим объяснила, почему перепела хит «Знаешь ли ты» с Биланом

Певица МакSим в студии шоу «Русские перцы» на «Русском радио» объяснила, почему перепела свой хит «Знаешь ли ты» именно с музыкантом Димой Биланом.

«Это я была выбрана им. Дима меня покроил своим человеческим отношением. Мы раньше не были близкими друзьями. Когда я выздоравливала, то он мне присылал цветы, какие-то браслетики». Певица МакSим

Как отметила МакSим, Дима Билан все время ее спрашивал, как она себя чувствует. «И я прониклась к нему. Он очень чувственный. Неужели такие люди бывают. Это не подделка», — заявила МакSим.

Напомним, что Дима Билан и певица МакSим выпустили кавер на хит артистки «Знаешь ли ты». Композиция сразу же полюбилась поклонникам творчества музыкантов.

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