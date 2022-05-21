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Брутян официально стала Прилучной после заключения брака с известным актером

В Сети появились подтверждающие заключение союза документы.

Брутян официально стала Прилучной после заключения брака с известным актером
Зепюр Брутян. Фото: Global Look Press

Актриса и звезда сериала «В клетке» Зепюр Брутян стала официально Прилучной после заключения брака с известным актером. Она сменила фамилию.

Подтверждающие брак Прилучного и Брутян документы
Подтверждающие брак Прилучного и Брутян документы. Фото: телеграм-канал «НеМалахов»

В телеграм-канале «НеМалахов» появились подтверждающие этот неожиданный союз документы. Согласно им, звездная пара расписалась еще 12 мая.

Подтверждающие брак Прилучного и Брутян документы
Подтверждающие брак Прилучного и Брутян документы. Фото: телеграм-канал «НеМалахов»

Брак был зарегистрирован, если верить документам, в Управлении ЗАГС по Наро-Фоминскому городскому округу главного управления ЗАГС по Московской области.

Правда, далеко не все поклонники верят, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян официально расписались. Некоторые считают, что они разыгрывают некую комедию, а актер на самом деле по-прежнему счастлив с актрисой Мирославой Карпович.

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Тэги

Зепюр БрутянМирослава КарповичПавел ПрилучныйСериал "В Клетке"