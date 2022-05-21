Брутян официально стала Прилучной после заключения брака с известным актером

Актриса и звезда сериала «В клетке» Зепюр Брутян стала официально Прилучной после заключения брака с известным актером. Она сменила фамилию.

В телеграм-канале «НеМалахов» появились подтверждающие этот неожиданный союз документы. Согласно им, звездная пара расписалась еще 12 мая.

Брак был зарегистрирован, если верить документам, в Управлении ЗАГС по Наро-Фоминскому городскому округу главного управления ЗАГС по Московской области.

Правда, далеко не все поклонники верят, что Павел Прилучный и Зепюр Брутян официально расписались. Некоторые считают, что они разыгрывают некую комедию, а актер на самом деле по-прежнему счастлив с актрисой Мирославой Карпович.

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