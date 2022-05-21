«Перестаньте терпеть»: Карпович впервые заговорила после слухов о свадьбе Прилучного с Брутян

С Мирославой Карпович «мажор» встречался после развода с Агатой Муцениеце.

После развода с Агатой Муцениеце Павел Прилучный закрутил роман с «папиной дочкой» Мирославой Карпович. Говорят, актриса даже нашла общий язык с двумя детьми главного «мажора» страны – сыном Тимофеем и дочкой Мией, но на публике пара так не раз и не появилась.

На днях Прилучный удивил своих фанатов, опубликовав в соцсети фото с миловидной брюнеткой. Ею оказалась актриса Зепюр Брутян, с которой Павел работал на съемочной площадке картины «В клетке». Парочка отправилась на одни из солнечный курортов, а актер оставил в личном блоге короткую запись о том, что он просто счастлив.

Теперь же в Сети активно обсуждают то, что Прилучный и вовсе успел связать себя узами брака с 26-летней актрисой Зепюр. По слухам, церемония состоялась 12 мая.

Накануне давно ушедшая в тень Карпович вдруг решила высказаться в своем микроблоге. Актриса оставила завуалированный текст.

«Перестаньте терпеть, не переставайте любить, начинайте наслаждаться не потом, а сейчас! Пусть это «сейчас» захватит ваш дух…», — написала Карпович.

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