Новости шоу-бизнеса: Меладзе решил уйти из шоу-бизнеса, Брежнева стала грузчицей и лишилась звездного лоска, Шаляпин представил новую возлюбленную

Прохор Шаляпин обрел новую любовь, Вера Брежнева потеряла былой звездный лоск, Валерий Меладзе решил оставить шоу-бизнеса. Об этом и не только — наш традиционный дайджест новостей.

Брежнева стала грузчицей и потеряла былой лоск

Вера Брежнева перестала публиковать кадры из своей роскошной жизни. За время проживания в Италии она в принципе не показывала, как устроена ее повседневность. Но оказавшись в центре помощи беженцам, вдруг решила открыться и продемонстрировать себя.

В Польше Брежнева работает грузчиком и сборщиком посылок. Она носит яркий жилет, не пользуется косметикой, не укладывает волосы, а собирает их в хвост. От былого лоска не осталось и намека.

Меладзе решил уйти из шоу-бизнеса

Певец Валерий Меладзе сообщил в микроблоге, что планирует уйти из шоу-бизнеса и заняться реально полезным людям делом. Когда-то давно он занимался наукой, изучал способы глубокой очистки воды и даже защитил на эту тему кандидатскую диссертацию. Именно в этом направлении музыкант намерен развиваться в новых реалиях. А все, что связано с шоу-бизнесом, его больше не трогает.

Дапкунайте вернулась в Россию

Ингеборга Дапкунайте, негативно высказывавшаяся ранее о России, вернулась в Москву. Как считают в Сети, в Россию она наведалась, чтобы подзаработать – начинается фестиваль «Вдохновение», на котором актриса является куратором и на который ежегодно тратятся миллионы рублей.

Проскурякова показала тестя Николаева

Жена Игоря Николаева, актриса Юлия Проскурякова, у себя в Telegram показала своего отца. Она поздравила его с днем рождения. Выглядит тесть музыканта едва ли не моложе зятя.

Колдун против русского «Евровидения»

Музыкант Дмитрий Колдун не поддержал идею продюсера Иосифа Пригожина о создании российской альтернативы конкурсу «Евровидение».

«Мы же можем вообще обойтись без «Евровидения», которому скоро 70 лет?» — считает артист. И убежден, что в России и Белоруссии множество своих прекрасных фестивалей и конкурсов.

Шаляпин представил новую возлюбленную

Ставший вдовцом осенью 2021 года Прохор Шаляпин, кажется, обрел новую любовь. В своем Telegram музыкант официально представил свою пассию — актрису и модель Ольгу Сан. На снимке звездная пара находится в одном из ресторанов и буквально светится от счастья.

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