«Аквариум» не вернется»: Гребенщиков готов дать концерт в Израиле даже неполным составом группы

Артист уже много лет живет в Лондоне, а теперь направился в Израиль.

Музыкант Борис Гребенщиков давно живет в Лондоне и о возвращении в Россию не думает. А недавно его заметили в компании Аллы Пугачевой, Максима Галкина и Андрея Макаревича в Израиле. Известно, что там в конце мая состоится концерт группы «Аквариум». При этом часть музыкантов еще находится в России, но это не останавливает лидера коллектива.

«Пока такая ситуация в мире, «Аквариум» не вернется из академического отпуска. Часть группы сидит в России, часть не может уехать в Россию, но звукозаписью мы продолжаем заниматься. Новый альбом должен выйти в ближайший месяц-полтора», — рассказал Гребенщиков в эфире YouTube-шоу Channel 9.

Напомним, ранее о тех, кто экстренно покинул Россию, высказался депутат Госдумы Виталий Милонов.

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