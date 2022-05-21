«Если он и будет работать»: депутат Госдумы рассказал о будущем Урганта

Виталий Милонов считает, что шоумен может работать как наемный ведущий.

Депутат Госдумы Виталий Милонов накануне высказался о покинувших Россию звездах. Он считает, что с теми миллиардами, которые есть у некоторых медиаперсон, никаких нервных потрясений не может быть в принципе.

Кроме того, народный избранник высказался о будущем Ивана Урганта, который тоже успел побывать в Израиле в марте. Милонов считает его хорошим ведущим и актером.

«Если он и будет работать, то просто как наемный актер, ведущий. Но я бы не стал этого делать», — заявил Милонов в YouTube-шоу «50 вопросов».

Напомним, слухи о закрытии «Вечернего Урганта» периодически возникают в Сети. Сам же Ургант тем временем недавно вышел на связь в своем телеграм-канале, где пообещал фанатам рассказывать обо всех изменениях в своей жизни.

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