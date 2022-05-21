Соблазнительно подразнила: Наталья Рудова красиво утянула прелести корсетом

Звезда сериалов «Татьянин день» и «Универ» Наталья Рудова регулярно публикует в микроблогах кадры из своей жизни. Недавно она рассказывала, как справлялась с голодом на шоу «Звезды в Африке», чуть позже делилась кадрами со съемок с Павлом Прилучным и Дмитрием Нагиевым.

А теперь Рудова постит кадры с примерки – судя по всему, она собиралась на вечеринку с подругами в пятницу, и выбрала довольно провокационный наряд. Она облачилась в черный корсет, туго утянув в нем прелести так, что получился соблазнительный ракурс, и подразнила получившимся результатом на камеру.

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