Никита Михалков в новом выпуске передачи «Бесогон» на YouTube отметил, что в русской литературе уже давно подняты и объяснены все вопросы нашей жизни Он привел в пример слова Федора Достоевского, который 140 лет назад предсказал происходящие сегодня события.

«Не будет у России и никогда еще не было таких ненавистников, завистников, клеветников, как все эти славянские племена. Чуть только их Россия освободит, а Европа согласится признать их освобожденными.

Начнут же они по освобождении свою новую жизнь с того, что выпросят у Германии или Англии ручательства и покровительства их свободе в защиту от России.

Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не прямо вслух, объявят себя и убедят себя в том, что России они не обязаны ни малейшею благодарностью», — вспомнил Михалков эти строки Достоевского, к которым он уже обращался в 2014 году по украинскому вопросу.

После того, как в Польше на 9 Мая облили краской посла России, а в Риге (Латвия) бульдозером прошлись по цветам, принесенным к мемориалу русским солдатам, эти строки снова стали актуальны.

«Сколько раз мы спасали наших братьев-славян – болгар, чехов, словаков, поляков – то от турок, то от немцев, то от шведов. И что? Обратите внимание, очень большое количество наших так сказать братьев выступали на стороне гитлеровского рейха, от которого нам пришлось их освобождать, и вспомните, как их встречали в этих странах», — недоумевает Михалков.

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