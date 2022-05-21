«Он же считался патриотом»: Николай Фоменко – об оскандалившемся Юрии Шевчуке

Лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук во время концерта в Уфе 18 мая сделал ряд скандальных заявлений о стране и нашей армии. После шоу на музыканта был составлен протокол за дискредитацию российских войск.

Актер и телеведущий Николай Фоменко отреагировал на произошедшее. Он не понимает, когда Юрий Шевчук успел перестать быть патриотом своей страны.

«Он же всегда считался патриотом России. Если ты уж тут живешь, то негоже менять точку зрения. Сегодня хорошо — я тут, завтра плохо — я еще в какую-то другую сторону начну смотреть. В общем, я это все не одобряю», — высказался Николай Фоменко сайту News.ru.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале!