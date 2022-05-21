Под открытым небом: Ольга Бузова в мини-бикини устроила танцы в бассейне

Звезда телевидения и сцены Ольга Бузова активно публикует в Сети новости о себе, своей работе и отдыхе. Накануне она презентовала свой новый трек, ремейк на песню из 90-х певицы Лады Дэнс, и теперь в его поддержку постит кадры с самыми разным наполнением.

Новым видео стал ее отдых в бассейне под открытым небом. Бузова в бикини устроила танцы в сумерках, красиво позируя на камеру в воде. «Baby tonight», — подписала видео красавица.

Подписчики в Telegram оценили новое видео своей любимицы: «Ого, ничего себе», «Класс», «Олечка, не позорься, убери эти фильтры. Ты без них огонь!», «Олечка, приятного отдыха!», «Ольга, жги», «Песня класс».

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