Где Варум? Агутин засветился в обществе ослепительной блондинки

Вокруг Анжелики Варум и Леонида Агутина в последнее врем много слухов. В Сети утверждали, что пара перебралась в Майами, так как уже давно имеет американское гражданство. К тому же там живет их общая дочь Елизавета и отец певицы.

Недавно Леонид поспешил опровергнуть все эти домыслы, заявив, что находится в Москве и готовится к туру по России. А накануне его слова подтвердил Игорь Николаев. В своей соцсети он опубликовал фото с теннисного корта, на котором позировал с Агутиным и ослепительной блондинкой. Выяснилось, что она – личный тренер по теннису звезд.

Напомним, ранее в адрес американского гражданства Агутина и Варум высказалась Мария Шукшина. В то же время телеведущий Оскар Кучера попросил актрисы проверять данные и не публиковать в своем телеграм-канале фейки.

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