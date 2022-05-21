Кадры с пляжа: Павел Прилучный похвастался красивой «женой» Зепюр Брутян в бикини

Павел Прилучный улетел на отдых в компании красавицы-актрисы из сериала «В клетке» Зепюр Брутян. На новом фото, которым поделился актер в своем микроблоге, он позирует на фоне красивой спутницы, общающейся по телефону.

«Если что, мы на связи, но это неточно», — подписал актер совместное фото.

Зепюр в черном бикини изящно расположилась на песке и как будто бы не замечает, что ею хвастаются. Подписчики в Сети начали обсуждать изображение и его героев.

«Девушка красавица. Вы хорошо смотритесь, Павел, будь счастлив, удачи тебе», «Космос!», «Это любовь?», «Какая красивая у вас спутница», «Девушка чем-то напоминает внешне Агату Муцениеце», «Как все быстро и просто у парней», «Красивая пара», — обсуждают фолловеры.

Отметим, что Прилучного и Брутян уже подозревают в создании семьи – в Сети появился документ якобы о бракосочетании пары, произошедшем 12 мая. Сами звезды не комментируют отношения, но слишком зачастили с совместными фото.

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