«Клоун из «Оно»: Запашный поддержал идею о новом портрете Зеленского

Артист отреагировал на инициативу на Украине о переименовании улиц.

Народный артист России Эдгард Запашный тщательно следит за происходящим на Украине и регулярно делится с подписчиками в микроблоге своими размышлениями. На этот раз он отреагировал на новость о переименовании улиц на Украине в честь известного американского писателя.

Запашный сделал в Telegram репост новости о переименовании улиц на Украине. Якобы, вместе имени Пушкина в Незалежной могут появиться улицы с американским именем. И поддержал реакцию на сие событие – чтобы портрет президента Украины тоже был изменен.

«Президента Украины Зеленского просят переименовать все улицы Пушкина в стране в честь писателя Стивена Кинга. Петиция об этом появилась на сайте президента. А вместо портрета Зеленского пусть везде будет нарисован клоун из «Оно», раз уж на то пошло», — гласит инициатива.

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