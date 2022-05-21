Красотка на пляже: Каролина Севастьянова в тугом лифе от купальника показала декольте

Звезда гимнастики отдыхает в Монако с бойфрендом и любимым питомцем.

Проект «Звезды в Африке» для Каролины Севастьяновой закончился, и она практически сразу же собрала чемоданы и улетела в Монако вместе с возлюбленным. Там звезда шоу много лет проживает практически постоянно.

Первым делом звезда, оказавшись в любимом княжестве, поспешила навстречу солнышку и устроила себе водные процедуры в бассейне под открытым небом. И свой ритуал повторяет теперь ежедневно, наводнив микроблог кадрами в купальниках. На этот раз красавица Каролина показала себя крупным планом, демонстрируя красивую зону декольте в ярко-оранжевом лифе фасона бандо.

Рядом с Севастьяновой расположился ее маленький питомец, подрастающий лабрадор Бонд, с которым она не расстается. И даже во время загара он оказался рядом, на соседнем шезлонге.

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