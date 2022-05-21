«Не пишу, что это я с любимым»: Ксения Бородина объяснила, откуда у нее фото с мужчиной

Ксения Бородина – не только популярная телеведущая, но и активный блогер. В Telegram она очень быстро набрала миллион подписчиков после «переезда» и теперь делится там своими мыслями, хоть и продолжает пользоваться другой, запрещенной соцсетью.

В новой публикации Бородина отреагировала на хейт, связанный с использованием ею чужого фото – ног женщины в руках мужчины. Оказалось, что ее обвинили в воровстве фотографии, но сама теледива придерживается другой версии – для ее оппонента настал звездный час.

«Заметила такую тенденцию: «начинающие блогеры» или те, кто никак не могут раскрутить свою страницу и жаждут это сделать, все время трогают меня. Отвечать с фамилиями не хочется конечно же, потому что тогда они добьются своего. Но запомните, в интернете есть миллионы фотографий, и они могут быть не подписаны, чьи это ноги, руки, ты видишь просто красивую картинку и ставишь ее», — объяснилась звезда.

Бородина оправдалась, что поставила фотографию из Интернета, но не указала, что это – ее с бойфрендом изображение.

«Причем, когда я ставлю такие картинки, я не пишу, что это я с любимым, если мне надо сделать фото с мужиком, я его сделаю без вас! Радуйся, что твое фото популярно, откуда столько злорадство в бабах! (объясню, потому что вы стопроцентно не поняли), мне сейчас прислали, что баба, которой принадлежит фото руки, ноги мужчины и женщины, а под этой фото я написала пост, начала активно писать посты, что я с… ее фото и выдаю за свое, чтобы якобы позлить бывшего. У вас е… хайповый мир, как и вы сами», — не смогла остановиться звезда.

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