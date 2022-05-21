«Какое это счастье!»: Туктамышева в черном бикини блеснула фигурой на Мальдивах

ФИгуристка улетела на остров с коллегой.

Елизавета Туктамышева после ереванских сборов практически сразу же улетела в теплые края. Спортсменка выбрала для отпуска Мальдивы, откуда регулярно делится кадрами.

На этот раз Туктамышева показала долгожданные кадры в бикини. Она блеснула фигурой в черном мини-купальнике, поднимаясь по лестнице.

«Большую часть жизни я провожу на замороженной воде. Вы не представляете, какое это счастье – оказаться в теплой воде!» — написала звезда фигурного катания. В ответ поклонники отреагировали похвалой и комплиментами.

«Богиня», «Секси», «Восхитила!», «Хороша», «Красотка», «Прям русалка», «Какая красавица», «Вау!», «Ого, ты нереальная», «Сдаюсь, супер спортсменка», «Нимфа», «Шикарная женщина и фигура», — пишут в комментариях.

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